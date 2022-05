MILLINE LÕPP! Viimsi lätlase lapsik tehniline viga kinkis Tartule võidu ja pileti poolfinaali

Tartu meeskonna abitreener Olari Narits ei osanudki Delfi TV otseülekandes esimese hooga öelda, mis otsustavaks sai. „Mõlemal pool oli lõpus võimalus. Võib-olla see, et Viimsi eksis jälle liiga palju vabavisetel (lõpuks tabas Viimsi joonelt 22 viskest vaid 12 – toim),“ lausus Narits. „Võimalik, et [otsustas] ka see, et meil oli pingilt natuke rohkem värskust tuua.“