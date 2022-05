JÄRELKAJA | Pep Guardiola – maailma ülehinnatuim treener?

Madridi Reali ja Manchester City vaheline kordusmatš meistrite liiga poolfinaalis ei pakkunud küll seitset väravat, küll aga vägevat lõpplahendust. Lisaajal Hispaania meistriklubi 3 : 1 võiduga päädinud kohtumine tekitas ka palju mõtteainet. Kas Pep Guardiola, kes pole pärast Barcelonast lahkumist võitnud ühtegi meistrite liiga trofeed, on maailma ülehinnatuim treener? Kas 34aastasel Karim Benzemal on tänavu Ballon d'Ori auhinnale üldse konkurenti? Mida oodata aga mai lõpus Saint-Denisis toimuvast finaalist, mis on 2018. aastal tiitlivõitja selgitanud mängu kordusetendus?