Ibrahimovic mõtleb karjääri lõpetamisele: olen veidi hirmul

Zlatan Ibrahimovic (Ac Milan) during the Italian championship Serie A football match between AC Milan and ACF Fiorentina on May 1, 2022 at San Siro stadium in Milan, Italy//IPAPRESSITALY_IPA_IPA30547824/2205021441/Credit:Nderim Kaceli / ipa-agenc/SIPA/2205021451 Foto: Nderim Kaceli / ipa-agenc/SIPA