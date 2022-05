Ogier: kümme rallit on veel ees, kuid teistel läheb Rovanperä püüdmine raskeks

Noorel soomlasel on kolme etapi järel koos 76 punkti, lähim jälitaja Thierry Neuville (Hyundai) jääb maha 29 silmaga. Monte Carlos toimunud hooaja avaetapil oli Rovanperä neljas, Rootsis ja Horvaatias õnnestus tal võita.

„Kalle on teinud kaks täiuslikku rallit. See on unelmate algus hooajale,“ kiitis kaheksakordne maailmameister Ogier ajalehe Iltalehti vahendusel Rovanperät.

Mulluse hooaja järel karjääri lõpetanud prantslane toonitas siiski, et kuigi Toyota piloot on teinud konkurentidega sisse korraliku vahe, on sõita veel palju. „Suur edu kolme etapi järel ei tähenda, et oled juba maailmameister. Kümme rallit on järel,“ selgitas Ogier.

Horvaatia rallil oli Rovanperä pikalt liider, ent loovutas pärast rehvipurunemist selle Ott Tänakule. Viimasel katsel suutis ta üldvõidu siiski endale napsata, võites punktikatse 5,7sekundilise eduga.

„Kalle tegi täpselt seda, mis oli vajalik. Nägin, et ta tuli Horvaatias kõigega hästi toime. Kallele tuli stardipositsioon kasuks, aga ta suutis hoida rasketel hetkedel pea külmana. Lõpuks tegi ta rünnaku, mis päädis võiduga,“ kommenteeris Ogier Rovanperä esitust.

Ta lisas, et soomlasel on kõik eeldused olemas, et MM-tiitel võita. „Kui ta samamoodi jätkab, siis läheb teistel tema püüdmine raskeks.“