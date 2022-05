Uisuliit ISU soovib tõsta suurvõistlustel osalemise vanusepiiri. Levandi: „Küsimus on erinevas kultuuris, meil hoitakse noori lõpmatuseni vati sees.“

Rahvusvaheline uisuliit hääletab järgmisel kuul, kas järgmistel hooaegadel peaks suurvõistlustel, sealhulgas olümpial ja MMil, osalemise vanuse alampiir tõusma 17 eluaastani. „Elu näitab, mida see muudab. Aga kui arvatakse, et siis on tipus vähem Venemaa uisutajaid, siis see on äärmiselt naiivne. Kui praegu hüppavad 15aastased neljakordseid, siis nad teevad seda ka tulevikus,“ tunnistab endine iluuisutipp ja praegune treener Anna Levandi, kelle 16aastane poeg on juba käinud jääl Euroopa meistrivõistlustel.