Paide seljatas penaltiseerias Flora ja pääses karikafinaali!

Sel suvel algavatele euromängudele on koha kindlustanud möödunud aasta Eesti meister FCI Levadia ja hõbemedalist Flora. Kolmas koht on veel lahtine. Kuna Levadia ja Flora kukkusid karikasarjast välja, pääseb Euroopasse tänavune karikavõitja. Narva Transi ja Nõmme Kalju vaheline poolfinaal lükati Nõmme meeskonda tabanud haiguspuhangu tõttu 15. maile.

Frolov nentis, et fännidel on mida oodata. „See on aasta suur mäng ja loodame, et pannakse suur pidu püsti. Kaks meeskonda võitlevad selle (eurokoha - E. K.) nimel,“ vaatas ta otsa tulevasele karikafinaalile.