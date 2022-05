ERRi otse-eetris kohtunikke sarjanud Tammeka peatreenerile määrati hoiatus ja rahatrahv

Tammeka peatreener rikkus Premium liiga juhendi kahte punkti, mis ütlevad, et meediale antavates intervjuudes on mängijatel, treeneritel ja teistel esindajatel keelatud üritada mõjutada kohtunikke ning hoidutakse liiga maine kahjustamisest.

Kohtunikud ei austa Tammekat ega anna Tammekale penalteid. Levadia vastu saime punase kaardi, mida poleks pidanud olema, aga oli punane kaart. Kohtunik ei kahelnud seal hetkekski. Täna oli meil olukord... Lase mul rääkida, palun!“ ütles Santos ja andis käežestiga Tiislerile märku, et too ei segaks vahele.

„/…/ Siis ma analüüsin Eesti jalgpalli. Me ei ole – ma ütlen „meie“, sest ma olen siin ja natuke nagu eestlane –, maailmas 100 parema koondise seas. Me loome siin neljale suurklubile illusioone. Neil on illusioon, et nad suudavad mängida, sest neil on alati kohtunike toetus. Siis nad lähevad UEFA võistlustele ja seal ei ole Eesti meeskondadel enam lihtne mängida. Muidugi ei ole, sest UEFA võistlustel ei eelistata kedagi!“