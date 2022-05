Roma finaali vedanud Mourinho oli pisarateni liigutatud: ma pole enam nii enesekeskne, vaid rohkem nagu pereisa

Jutt käib ajaloo esimesest UEFA konverentsiliiga hooajast. Poolfinaali avamängus leppis Roma võõrsil Leicesteriga 1 : 1 viiki, aga kodus mindi kiirelt tänu Tammy Abrahami väravale 1 : 0 ette. Edasi mängiti täpselt nii nagu Jose Mourinho võistkonnad ikka ehk kaitsest lähtuvalt ja suudeti eduseisu hoida.

Enne kohtumist sõnas Mourinho fännidele, et nad ei tuleks staadionile matši vaatama, vaid pigem mängima. Fännid tegid oma ära. Samamoodi ka Mourinho, kes rõhutas pärast lõpuvilet, et on suutnud Romas tekitada tõelise perekonnatunde.

„See on meie perekonna võit. Mitte ainult selle pere, kes oli väljakul ja pingil, vaid ka tribüünidel. See on meie suurim saavutus – oleme tekitanud koos fännidega tõeliselt võimsa perekonna,” kuulutas portugallane mängujärgselt.

Konverentsiliiga finaalis ootab Romat ees kohtumine Rotterdami Feyenoordiga, kes sai poolfinaalis jagu Marseille’st. Avamängus teenis Hollandi klubi kodus 3 : 2 võidu ja võõrsil lepiti neljapäeva õhtul 0 : 0 viiki. Finaal toimub 25. mail Tiranas.

Finaalipääsuga tegi Mourinho ka portsu ajalugu: temast sai esimene treener, kes viinud eurosarja finaali neli erinevat klubi. Kõik neli eelmist finaali on ta võitnud ja kuigi need on olnud kõrgemad eurosarjad, siis see on tema jaoks ehk isegi kõige erilisem saavutus.

„Mul on olnud õnne osaleda suuremates finaalides, aga see viis, kuidas me siin oleme perekonnatunde tekitanud, muudab selle erilisemaks. Pärast kõiki neid aastaid pole ma enam nii enesekeskne, vaid rohkem nagu pereisa,“ tunnistas ta ja lisas siis ehtsa josemourinholiku lause. „Olen jõudnud kõigi oma klubidega finaali. See on hea tunne.“