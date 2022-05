VIDEOD | Euroliigas korraldatud „apokalüpsis” lõppes Olympiakosele priske rahatrahvi ja tühjade tribüünidega

Kohal oli ka NBA superstaar Kevin Durant, kes jagas oma vaimustust ka Twitteris. Ta kutsus toimunut „apokalüpsiseks” ja lisas: „Too tõrvik NBA mängule ja sa võid lõpetada Rikersis (New Yorgi vanglas – toim).

Euroliigas said selle nädalaga selgeks kogu Final Fouri koosseis. Omavahel lähevad Belgradis vastamisi Real Madrid ja FC Barcelona ning Istanbuli Anadolu Efes ja Pireuse Olympiakos. Ühtlasi saabusid eile uudised, et kahe nädala pärast Belgradis toimuv finaalturniir on välja müüdud.