Maailma kiireim mees avab hooaja Keenias: loodan olla väledam kui kunagi varem

Sõna tahab sekka öelda ka kodupubliku ees võistlev Omanyala, kes tõotas Jacobsile ära teha. „Lugesin tema arvamuse kohta ning tean, et kõik on võimalik. Mulle meeldivad sellised väljakutsed, sest need tulevad spordile kasuks,“ kinnitas Jacobs, et on konkurendi öelduga kursis.