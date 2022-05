Itaalia velotuuri avaetapi võitis favoriit, kes edestas napilt Taaramäe tiimikaaslast

„See on imeline, kanda kollast [Tour de France'i liidri]särki ja nüüd [Giro] roosat… Eks me näe, mida homne ajasõit toob. Annan kindlasti endast jälle parima, kuid see saab olema raske,“ vahendas van der Poeli sõidujärgseid muljeid portaal Cyclingnews.com.

Ta nägi finišit alles viimasel hetkel. „Täpselt siis, kui olin finišijoonel. Sprintereid oli keeruline maha raputada, aga ka neil oli raske, eriti tõusul. Teadsin, et mul oli hea võimalus, aga see oli tõeliselt valus,“ selgitas van der Poel. „Teadsin, et positsiooni valimine oli täna võidu puhul määrav. Viimasel tõusul jäin paar korda teiste vahele kinni, mistõttu kulus mul rohkem energiat, et liidrid kinni püüda. Lõpuspurt oli väga napikas, sest jalad olid laktaati täis. Kuid olen väga õnnelik.“