FIA vastu protesti korraldanud Hamilton on valmis Miami GP-st loobuma

„Kui nad keelavad mind, siis olgu nii. Meil on varusõitja olemas, seega oleme nädalavahetuseks valmis. Linnas jagub tegemisi niikuinii, seega minuga on igal juhul kõik hästi,“ vahendas Hamiltoni sõnu The Guardian.

Käimasoleval hooajal alles seitsmendal kohal olev Mercedese piloot on öelnud ka, et ta ei saa oma ehteid ära võtta. Hamilton on enda sõnul proovinud ühendust võtta ka FIA presidendi Mohammed ben Sulayemiga, kuid pole siiani saanud vastust.

„Kui mõtlete sammudele, mida oleme spordis teinud, ja olulisematele murekohtadele, siis on see nii väike asi. See vaidlus tundub mõttetu, meil on olulisemaid asju, millega tegeleda. Ma ei taha selle üle võidelda, tahan olla toeks. See on väga-väga tobe,“ kinnitas Hamilton, et mõistab reegli hukka.