ALLKIRJAD ALL: Abramovitš saab lõpuks Chelsea maha müüdud

Allkirjad on alla pandud ja tehingu väärtuseks on 4,25 miljardit naela ehk meie valuutasse üle konverteerides ca 5 miljardit eurot. Konsortsium, mille esimeheks on Todd Boehly, on lubanud investeerida 1,75 miljardiga Stamford Bridge’i staadionisse, akadeemiasse, naiste võistkonda, Kingsmeadow’ staadionisse (seal mängib nii naiskond kui Chelsea U23) ja jätkata panustamist ka Chelsea heategevusfondi.

Sanktsioonide põhjuseks on fakt, et Briti valitsusel on tõendeid, kuidas Abramovitš on Kremlile lähedalseisev isik ja seeläbi avaldanud toetust Venemaa sissetungile Ukrainasse. Vahetult pärast sõja algust panigi Abramovitš Chelsea müüki ja teatas, et annab klubi haldamise üle selle heategevusliku sihtasutuse usaldusisikute kätte.