OTSE HISPAANIA VUTIPEO KESKELT | Reali kaitsja nõbu, toredad ameeriklased, 7000 eurot maksnud pilet ja arusaamatu eesti keel

Kui sulle pakutakse võimalust minna koha peale vaatama meistrite liiga jalgpalli, siis tasub minna. Eriti, kui tegu on meistrite liiga poolfinaali kordusetendusega. Eriti, kui on teada, et mõlemad poolfinaalid peetakse sedakorda ühes ja samas riigis ühepäevase vahega. Nii et – kuna ühe mängu pilet on juba olemas, siis äkki veab kuidagi ka teisega?