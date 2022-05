Transsoolise prostituudiga hullanud Inglismaa koondislane sai vastu näppe

Nagu kõiketeadvad The Suni reporterid raporteerivad, oli „Premier League'i staarmängija“ transsoolise tegelase profiili avastanud eskorttüdrukute veebiplatvormilt. Peetakse vajalikuks välja tuua, et soovahetusoperatsiooni antud isik veel läbi teinud ei olnud.

Kuid mängijale meeldinud see asi niivõrd, et ta oli kasutanud teenust mullu aprillis kohe mitmel puhul ning maksnud seksi eest 150 naela (175 eurot) korra eest.

Mees oli mõistagi lootnud, et tema seiklused jäävad saladuseks, kuid transsooline prostituut oli võtnud kätte ja teda salaja filminud, samuti salvestanud saadetud sõnumid ja teinud temast ka mõned fotojäädvustused, kui jalgpallur oma autoga tema elukoha juurde sõitis. Paraku polnud need mõeldud lihtsalt ilusaks mälestuseks, vaid ta asus vutimehelt raha välja pressima: 30 000 naela (35 000 eurot) sulas, võik kõik saavad sellest teada!

The Suni andmetel oli jalgpalluri klubi asjast teadlik, sest mehe esitused vutiväljakul polnud just parimad ja seda seostati tema platsivälise elustiiliga.

„Keegi ei tea, kas mängija teadis, et see naine on transsooline, kuid ta tahtis teda meeleheitlikult vaikima sundida, pärast seda kui naine oli ähvardanud teda paljastada,“ rääkis üks allikas The Sunile.