Kaheldav penalti tõi Levadiale napi võidu. Lepistu: kui üks hetk vastane ära väsib, kossi paneb ja viga on, siis see ei ole õnn

Initsiatiiv kuulus külalismeeskonna staatuses Levadiale, kuid mitte veel parimas seisukorras muru pärssis nende ründemängu üksjagu. Esimesel poolajal avanes kaks head võimalust nende tipuründajale Lililule, kuid brasiillane ei suutnud kumbagi momenti ära kasutada.

Teise poolaja algus kuulus aga hoopis Kalevile, kuid esmalt tegi veteranründaja Ats Purje Liliut ehk lõi palli soodsalt positsioonilt mööda ning seejärel lörtsiti paar lubavat rünnakut otsustaval hetkel ära kehva sööduga.

Seejärel haaras kontrolli mängu üle enda kätte taas Levadia ning nende ponnistusi saatis edu 84. minutil, kui Zakaria Beglarišvili realiseeris Frank Liivaku teenitud penalti. Tõsi küll, antud 11 meetri löögi määramisel tegi julge otsuse ka mängu peakohtunik Tanel Üprus, sest Liivaku kontak Marek Kaljumäe jalaga oli telekorduse põhjal hinnates üpris minimaalne.

Nii kirjutas Levadia taaskord tabelisse 1 : 0 võidu (sellise skooriga on lõppenud nende kaheksast viimasest liigamängust viis). Tabelis ollakse 31 punktiga Flora (33) järel teisel kohal, kuid Flora peab oma 12. vooru mängu pühapäeval. Kalevil on koos neli punkti, millega ollakse üheksandad.

FCI Levadia kapten Brent Lepistu nentis Soccernet.ee ülekandele antud intervjuus, et mängule – nagu ikka hooaja esimesetele mururumängudele – vajutas pitseri muru kvaliteet ning lõpuks oligi üks-null Levadia jaoks seekord maksimum. Küll polnud ta nõus intervjuuerija hinnanguga, et võit tuli selle penalti tõttu õnnega pooleks.

„Tegemist ei ole mitte mingisuguse õnnega,“ teatas Lepistu. „Kui loome piisavalt teravust ja üks hetk vastane ära väsib, kossi paneb ja viga on, siis see ei ole õnn – see on meie hästi tehtud töö!“

Ühtlasi tunnustas Lepistu ka vastaseid, kuigi möönis, et parema kvaliteediga väljakul poleks nad Kalevile ilmselt nii palju võimalusi kinkinud. „Sellisel väljakul kaitses võivad pallid põrkuda, duellid on kahtlase väärtusega. Kuid ükskõik kui raske mäng on, tuleb alati säilitada külma pead – üks hetk see õnn – nagu te ütlesite – pöördub meie kasuks, kui piisavalt hästi midagi teed,“ lisas Levadia keskväljamees.