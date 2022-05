PIINLIK! Väikeklubilt häbistava sahmaka saanud United püstitas negatiivse rekordi

Avapoolaeg ei ennustanud Unitedi jaoks veel midagi hullu, sest Moisés Caicedo 15. minuti tabamusest oldi esimese kolmveerandtunni järel minimaalses 0 : 1 kaotusseisus, kuid teise poolaja esimese 15 minutiga skoorisid Brightoni poolelt ka Marc Cucurella, Pascal Gross ja Leandro Trossard ning rong oligi läinud. Kuna Unitedil on jäänud pidada vaid üks kohtumine ja neil on praegu tabelis 58 punkti, siis on selge, et see hooaeg tähistab nende nõrgimat punktisaaki Premier League'is: senine „tippmark“ pärines hooajast 2013–2014, kui teeniti 64 silma.

Unitedi sildtreener Ralf Rangnick ei hakanud mängu järel midagi ilustama või keerutama, vaid ütles otsesõnu: meeskond tegi kohutava esituse.

„Esimesest kuni viimase minutini ei olnud see piisav, me saame vaid vabandada selle esituse ja alandava kaotuse eest,“ lausus Rangnick. „Me andsime neile liiga palju aega ja ruumi. Ma ei arva, et mängijad eirasid mänguplaani, kuid me ei suutnud neid peatada.

Meil on olnud selliseid probleeme ka varem, ma nägin, kui kaotasime 1 : 4 Watfordile, kes langes nüüd liigast välja. Selle meeskonna probleemiks on see, kuidas meeskonnana kaitsta, me pole selles piisavalt head.

Küsimus pole individuaalses kvaliteedis, probleem on energias ja meeskondlikus kaitsemängus. Oma viimases mängus peame näitama teistsugust nägu, sest vajame punkte, et pääseda uueks hooajaks Euroopa liigasse. Täna paistis kohati, nagu oleks me juba suvepuhkusel.“

Unitedi poolkaitsja Bruno Fernades laiutas hakatuseks käsi: „Tulemus on nagu on. See pole piisavalt hea. Nad mängisid meid üle. Neil oli alati lahendus, nad pressisid meid paremini ja väärisid seda tulemust.“

Portugallane jätkas: „Kõikjal läks natuke midagi valesti. Kvaliteedis. Mentaalselt. Nemad väärisid võitu ja meie väärime, et oleme seal, kus me nüüd oleme.