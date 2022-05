Miami GPd alustavad esireast Ferrarid

„On uskumatu olla USAs ja näha, kui palju on spordiala viimaste aastate jooksul siin kasvanud ja kui palju on tribüünidel inimesi. Viimane nädalavahetus polnud minu jaoks suurepärane, sest tegin võistlusel vea. Kuid tänane (laupäevane) päev läks hästi, alustame esikohalt ja peame võistlusel töö lõpuni viima,“ lausus Ferrari piloot Leclerc peale ajasõitu.

Sel hooajal neljast etapist kaks võitnud Leclerc nentis, et Ferrarid ja Red Bullid töötavad rajal erinevalt. „Red Bullid on ülikiired sirgetel, meie kurvides. Homme tuleb raske katsumus, aga loodetavasti tuleme esikohale,“ lisas Monaco lipu all sõitja, kes on MM-sarjas kogunud 86 silma, mida on 27 enam kui Verstappenil.