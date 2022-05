Poolfinaalide avamängude võitjad ja kaotajad: liiga MVP Rosenthal, TalTechi pikad ja Kalev/Cramo raudne kaitse

Võitja: Märt Rosenthal. Selles pole vist kahtlustki, et Tartu tagamees on liiga parim kaitsemängija. Aga TalTechi vastu näidatu pani mõtlema, et äkki oleks 23aastase korvpalluri puhul paslik rääkida liiga kõige väärtuslikumast mängijast. Põhihooajal ja veerandfinaalis säranud Brandon Childressi aktiivselt võtnud Rosenthal sai viis ja pool minutit peale kohtumise algust oma teise vea ning tartlane võeti puhkama. Igasuguse liikumisruumita Childressi arvel oli seisul 9 : 15 null viset, null punkti, null söötu ja üks viga. Rosenthali ikkest vabanenud TalTechi järgmised rünnakud: Childressi korvisööt, Childressi kolmene, Childressi korvisööt, Childressi kahene ja Childressi korvisööt. Vähem kui paari minutiga oli tablool viik ja ameeriklane hullas.