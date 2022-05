76ers, Celtics, Mavericks ja Grizzlies on NBA play-off'is taga 1 : 2. Kuidas nad võiksid seeriad enda kasuks pöörata?

Miami Heat (ida 1. asetus) – Philadelphia 76ers (4.) 2 : 1

Miks on 76ers kaks mängu kaotanud? Joel Embiid oli katki. Philadelphia superstaar sai eelmises ringis näkku nii kõva obaduse, et jättis peapõrutuse ning silmakoopasse tekkinud mõra tõttu kaks esimest matši Heatiga vahele. Miami sats pani koheselt korvi all oma võimu maksma, sest mõlemas kahes kohtumises said nad kätte vastasest kümme lauapalli enam ning suurt pahandust tegi Bam Adebayo (24 ja 23 punkti). Kuid Prantsusmaa kodakondsust taotlev Embiid tuli tagasi kolmandaks matšiks. Maski kandnud keskmängija polnud rünnakul oma parimate päevade tasemel (visked platsilt 5/12, 18 punkti), aga samas võitis 76ers mängu (99: 79), lauavõitluse (44 : 35) ning Adebayo piirdus vaid üheksa punktiga (visked 2/9).