Kergejõustikunädala võitjad ja kaotajad: fantastiline Fraser-Pryce, erakordne Ehammer ja Eesti kümnevõistlejad

Võitja: Shelly-Ann Fraser-Pryce. 100 meetri jooksu maailmameister avas hooaja Keenias, kus ta 0,4 meetrises vastutuules jooksis välja aja 10,67. Ajaloos pole ükski teine naine oma hooaega nii vägevalt alustanud. „Väga hea tulemus, atmosfäär oli fantastiline,“ ütles viimase 12 kuu jooksul kolmandat korda alla 10,7 jooksnud Fraser-Pryce. „Ma pole kindel, kas see oli täiuslik jooks – peaksin kordust nägema. Kuid aeg ütleb mulle, et minu treeningud on läinud suurepäraselt,“ lisas möödunud hooajal isikliku tippmargi 10,60 jooksnud jamaikalanna, kelle suurem siht on Florence Griffith-Joyneri maailmarekord 10,49.