Kohtunike suunas tuld andnud Santos palub vilemeestelt vabandust: ma ei teadnud, et Eestis pole mitte ühtegi profikohtunikku, aga samas ei vabanda see vigu välja

Esmalt meenutame eelmist pühapäeva, kui Tartu Tammeka kaotas võõrsil FC Florale 2: 3. „Ei, ei olnud hea mäng,“ oponeeris Santos pühapäevases teleülekandes teda intervjueerinud Aivar Tiislerile ja võttis siis jutujärje üle. „Vabandust, aga täna ma ei räägi mängust. Räägin faktidest. Pärast 11 mängu on meie vastu antud penalti nii esimeses mängus Floraga, Paidega kui ka Nõmmega. Meie seevastu ei ole saanud penalteid mängudes Kalevi, Nõmme ega Paide vastu. Selgeid penalteid!

Kohtunikud ei austa Tammekat ega anna Tammekale penalteid. Levadia vastu saime punase kaardi, mida poleks pidanud olema, aga oli punane kaart. Kohtunik ei kahelnud seal hetkekski. Täna oli meil olukord... Lase mul rääkida, palun!“ ütles Santos ja andis käežestiga teda intervjueerinud Alvar Tiislerile märku, et too ei segaks vahele.

„Suhtlesin jalgpalliliiduga ja meil oli kena jutuajamine,“ rääkis Santos nädal hiljem. „Tahan esimese asjana öelda, et mu eelmise nädala sõnavõtu eesmärk oli kaitsta enda mängijaid ja oma klubi. Mul pole midagi alaliidu, kohtunike, meedia või esineliku vastu. Mul pole ka midagi tagumise kuuiku vastu. Mitte midagi. Aga see oli minu analüüs ja jagasin teiega fakte. Ma ei tahtnud kedagi solvata ega rünnata. Ma tahtsin ainult seda, et siinsete inimeste suhtumine muutuks. Ma usun Eesti jalgpallil on potentsiaali ja see saab olla parem. Olen siin, et aidata Tammekat, aga samas ka selleks, et aidata kogu Eesti jalgpalli. See on samuti osa minu tööst.“