GALERII | Tartu võttis TalTechi liidri rajalt maha ja asus poolfinaali juhtima. Rosenthal: ehitasime oma mängu Childressi peale üles

„Kõik teavad, et Childress on nende liider ja ehitasime oma mänguplaani tema peale üles. Tahtsime teda võimalikult palju mängust elimineerida – et ta peaks ise tegema ja et teistele jääks vähem enesekindlust. Alguses me sellega hästi hakkama ei saanud, aga teisel veerandajal saime ta paremini pidama,” arutles Rosenthal Delfile antud usutluses.