Henrik Ojamaa välkkiire tööpäev: algus pingil, veerandtunniks platsile, mõned kiired vead ja vaheajaks duši alla

Pühapäevase kohtumise peategelaseks kerkis Henrik Ojamaa. Arvestades, et Flora vasakäär alustas kohtumist pingilt, siis jõudis ta üllatuslikult kõik oma vägiteod korda saata juba avapoolajal. Flora kapten Konstantin Vassiljev tuli lihasetrauma tõttu 27. minutil välja vahetada ja pael läks tema asemel sekkunud Ojamaa käevarre ümber.

Juba järgmisel minutil sõitis Ojamaa sisse Abdul Razak Yusifile ja teenis kollase. Paar minutit hiljem tegi Ojamaa juba vea Andre Frolovi vastu ning Paide mehed hakkasid apelleerima teise kollase kaardi suunas. Läks edasi veel mõni minut edasi ja kohtunik Juri Frischer tegi florakale viimase hoiatuse, aga ka see ei rahustanud teda veel maha. Vaid 15 minutit platsil olnud Ojamaa astus Kaimar Saagi jalale ja pääses juba enne vaheaega puhkama.

„Eks see ideaalne ei ole, et me teise poolaja kümnekesi mängima pidasime,„ hoidis Flora peatreener Jürgen Henn end ETV2 otse-eetris mängujärgselt vaos. „On tähtis, et meeskond reageeris hästi. Hoidsime kokku ja kaitsesime hästi. Paidel tekkis ainult üks väga hea moment.“

Soccernet.ee-le rääkides tõdes Henn, et Ojamaad võib oodata karistus. „Usun, et kogenud mängija saab ise ka aru, mida ta tegi. Ta lasi oma emotsioonidel liiga lihtsalt enda üle võitu saada. Meil on klubis selliste juhtumite jaoks reeglid paigas ning vaatame, kuidas me rakendame neid.“

Tõsiasi ongi see, et vaatamata vähemuses mängimisele tekkisid teisel poolajal paremad momendid just Floral. Mihkel Aksalu tõrjus Sergei Zenjovi penalti ning väga hea variant oli ka Markus Poomile. „Kui vaadata mängu, siis saime miinimumi kätte. Kui küsida, et kas kripeldab, siis pigem kripeldab. Loomulikult oli lõpus ka meie värava all ohtu, aga lõime ise paar väga head momenti, mille oleks soovinud ära kasutada. Tagantjärgi on punkt parem kui mitte midagi. Selles mõttes on neutraalne tunne lõpuks,” selgitas Henn ETV2-le.

Paide peatreener Karel Voolaid sõnas, et ka tema enesetunne on kahetine. „Ma olen pettunud, aga rahul. Floral oli teisel poolajal kaks väga head võimalust, aga natuke pettunud, sest me ei suutnud enda võimalust lõpus ära kasutada. Ülirahul olen võistkonna esimese poolaja kannatlikusega ja peamise mänguplaani elluviimisega. Oli raske ette ennustada, et mängime kümnemehelise Flora vastu. Mängijad püüdsid ja pingutasid nii nagu oskasid, aga Flora oli väga tugev kaitses. Neid oli raske murda ja sellega me hakkama ei saanudki.“