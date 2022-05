Ruben Volt jäi Itaalias napilt võidust ilma, konkurent sõitis eestlase rajalt välja

„Oma lolli vea tõttu plahvatas tagumine amort. Seal oli äärekivi, mida kõik lõikasid. Auto läks pärast äärekivi võtmist liiga kõrgele õhku, maandusin valesti kuidagi nurga all. Kurb, et see nii lõppes, sest hoogu oli,“ rääkis Vahtel, kelle arvele jäi teise sõidu kiireim ring.

Kõige rohkem ebaõnnestus Vahtelil kvalifikatsioon, kus ta sai 12. koha. „Nägime, et kiirust on, aga hooletust või ebaõnne oli sellest rohkem. Tuleb teha tööd, et saada kvalifikatsioonis ringid õigeks, et viimane oleks kõige kiirem. Võidusõidutempoga olen rahul. Ebaõnne oli sel nädalavahetusel liiga palju. Mitte ainult mul, vaid kogu tiimil. Vähemalt esimese sõiduga jäin rahule. Kuni 25aastaste kategoorias jõudsin isegi poodiumile, mis oli mu eesmärk,“ selgitas ta.