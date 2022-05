Eesti parim meeskäsipallur on Saksamaal visanud 82 väravat. „Üldiselt on hooaeg olnud väga raske.“

Viimasel kahel aastal Eesti parimaks meeskäsipalluriks valitud Karl Toomi hooaeg Saksamaa 2. Bundesligas pole just lihtsalt kulgenud. Viimastel nädalatel on HSC 2000 Coburg aga lõpuks sisse saanud oodatud hoo. Seitsmest viimasest kohtumisest on võidetud viis, viigistatud üks ja korra kahe väravaga kaotatud.