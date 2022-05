TUBLI: Eesti tulevikulootus sai esimesel supermoto EM-etapil teise koha

Etapi võitis hispaanlane Ramon Godino, kes oli esimeses sõidus teine ja teise võitis. Eestlastest sai Robin Robert Mooses (Husqvarna, Eesti Motospordi Akadeemia) 7. koha, talle järgnes kohe Travis Siilak (KTM, Motohai), Rita-Liisa Mooses (Husqvarna, Eesti Motospordi Akadeemia) oli 11. „See oli meile väga hea kogemus, kusagilt peavad kõik alustama,“ hindas Travis Siilaku isa.



Maailmameistrivõistlustel klassis S1GP oli eestlasi stardis kaks, lisaks Patrick Palsile (L30 Racing TM Factory) ka Aksel Pärtelpoeg. Pals teenis sõitudest 16., 18. ja 19. koha ning oli etapi kokkuvõttes 20. MM-arvestuses on Pals pärast kahte etappi samuti 20ndal kohal.



„Hispaania GP ei läinud seekord nii, nagu me plaanisime,“ oli oma elu esimesel MM-etapil startinud Pärtelpoeg (Husqvarna, Äksi39Team) sunnitud tunnistama. Laupäevases esimeses sõidus sai ta stardis küll hästi minema, kuid teise ringi lõpus suretas tema ees olev sõitja raja krossilõigul tsikli välja ja otse tema järel sõitnud Pärtelpoeg ei jõudnud sellele reageerida. „Kukkusin üle tema tsikli. Seega sain viimaselt kohalt tulema ja finišis olin üldarvestuses 26. ja Rookie arvestuses 12.“



Pühapäeval soojendussõidus kukkus Pärtelpoeg nii õnnetult, et tegi õlale viga ning kuigi ta proovis järgmisesse võistlussõitu peale minna, otsustas valu tõttu siiski võistluse pooleli jätta. Rookie arvestuses sai ta etapilt 16. koha.



Sel laupäeval toimub Lätis Madona kardirajal supermoto Balti ja Eesti meistrivõistluste avaetapp, kus kõik kiired eestlased kindlasti rajal on. Maailmameistrivõistlused jätkuvad 5. juunil Itaalias Sardegnas.