Eesti olümpiasportlane elas Saksamaal üle valusa kukkumise

„Start läks väga hästi ja sõidu alguses tundsin end suurepäraselt,“ rääkis Lõiv peale võistlust. „Kahjuks kukkusin kolmandal ringil ja sellega kaotasin oma rütmi, ranne valutas. Edasi püüdsin lihtsalt oma tempot hoida, aga eks see langes järjest.“

MK-sarja arvestuses hoiab liidripositsiooni McConnel, kellel on 620 punkti. Teisel kohal on hollandlanna Anne Terpstra (373) ja kolmandal Mitterwallner (357). Lõiv on 185 punktiga 15. positsioonil.