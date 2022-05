Kuueaastase poisi karm maratonijooks mõjus paljudele šokeerivalt ja pahandas endist tippkergejõustiklast

Vanemad kirjutasid Instagramis, et pesamunal tekkisid keset jooksu probleemid. Mingil hetkel oli poisil füüsiliselt nii raske, et ta tahtis iga kolme minuti tagant pausi teha ja maha istuda. Rainier sai aga rohkem jõudu, kui kuulis, et pärast 32 ​​kilomeetri läbimist antakse Pringlesi krõpse.

„Seitse tundi pärast starti jõudsime lõpuks 32 kilomeetri vaheajapunkti ning leidsime ainult mahajäetud laua ja tühjad kastid,“ ütles Ben Crawford.

Pettumus oli nii suur, et poiss hakkas nutma. Isa julgustas teda aga jooksu jätkama ja lubas Rainierile osta kaks pakki Pringlesi krõpse. Lõpuks ületas Crawordi perekond üheskoos finišijoone. Kogu etteaste vältas kaheksa tundi ja 35 minutit.

Kui vanemad võistlusest sotsiaalmeedias teatasid, olid paljud sõna otseses mõttes šokeeritud. Nii väikse poisi jooksmist peeti isegi lapse väärkohtlemiseks.

„Kuueaastane ei saa aru, mida maraton temaga füüsiliselt teeb,“ säutsus 2007. aasta Osaka MMil 10 000 meetri jooksus hõbemedali võitnud Kara Goucher Twitteris.

43aastase ameeriklanna sõnul ei saa kuueaastane veel täpselt aru, et tal on õigus võistlus pooleli jätta. „Olümpiasportlasena kinnitan, et selline pingutus ei ole lapsele hea,“ lisas Goucher.

Ka maratoni korraldusjuht Iris Simpson Bush tunnistas tagantjärele, et poleks tohtinud last lubada 42 kilomeetri pikkusele distantsile. „Võtan otsuse eest täieliku vastutuse ja tunnistan, et see ei olnud parim viis tegutseda,“ lausus ta.