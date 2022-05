„See on minu jaoks väga eriline päev. Õnnitlused kõigile veteranidele, kõigile venelastele. Mul on väga hea meel, et mind kutsuti. Mäletan, kuidas rääkisin oma vanaisaga, kes rääkis mulle sõjast. Paraad oli uhke, kogesin suurepäraseid emotsioone,” vahendas Karjakini mõtteid portaal Sports.ru.