TÄITMATA SIHID: vutikoondis EMil, valmis Sportland Arena, liigas tribüünil 700 hinge! Jalgpalliliit annab aru, miks arengukava (ositi) läbi kukkus

Eesti meestekoondis jõuab finaalturniirile ja mõni klubi eurosarjas alagruppi, Sportland Arena ehitatakse 4500 istekohaga kunstmurustaadioniks, kõik A-koondise valikmängud toimuvad täistribüünidele ja meistriliiga mängudel on keskmiselt 700 pealtvaatajat, esiliigas on iseseisvad klubid – need olid vaid mõned näited jalgpalliliidu 2016-2020 aasta arengukavas püstitatud eesmärkidest. Õhtuleht noppis arengukavast välja 18 mõõdetavat sihti (loe: jättis kõrvale arendame ja parandame jutud) ning küsis aru, mis asjad õnnestusid ning miks kümmekond asja ei täitunud.