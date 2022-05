Eesti eksperdid Manchester Unitedi närusest hooajast: „Midagi on ikka kõvasti mäda selles võistkonnas, seal klubi sees.“

Olid ajad – ja mitte väga ammu–, kui Manchester Unitedi nimi külvas vastastes hirmu nii Briti saartel kui ka Mandri-Euroopas. Tänavu ollakse aga nende ilusate aegade Unitedi hale vari ning kuigi Punastel Kuraditel on jäänud liigas pidada üks mäng, on juba praegu selge, et nad on teinud punktide mõttes oma Premier League’i ajaloo kõige viletsama hooaja.