GIRO AVANÄDALA VÕITJAD-KAOTAJAD: võimas van der Poel, ebaõnnesõdur Ewan ja vanameister Cavendish

Võitja: Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). 27aastane neljakordne maailmameister pole veel suurtuuridel finišisse jõudnud. Kuid Giro d'Italiat alustas hollandlane vägevalt. Lamedal avaetapil näitas ta finišisirgel konkurentidele kandu ja sai selga üldliidri roosa särgi. Kurvilisel ja munakivisillutisega teedel kulgenud eraldistardist sõidus oli ta teine, millega jäi särk tema omandusse. Kolmandal lamedal etapil van der Poel riske ei võtnud ja veeres finišisse. Kokkuvõttes on tema edu Simon Yatesi ees 11 sekundit, aga 21st etapist on sõidetud vaid kolm. „Tore on roosat kanda ja särki Itaaliasse kaasa võtta,“ ütles kolme Ungaris toimunud etapi järel van der Poel. „Nautisin roosas päevi Ungaris ja naudin neid ka Itaalias.“