Rahvusvahelise spordikohtu ette astuv Nabi: olen teinud kõikvõimaliku, et oma süütust tõendada

„Oleme kõigiti ära tõendanud, et tahtlikkus letrosooli Heiki organismi sattumisel on välistatud ning tegemist on juhusliku saastumisega. Samuti oleme teinud kõik mõistlikult võimaliku selgitamaks, mis võis nanokogusega halva analüütilise leiu põhjustada. Muuhulgas läbis Heiki valedetektori testi, mida rahvusvaheline spordikohus käsitleb erinevalt Eesti õigussüsteemist pädeva asitõendina ning mis kinnitas tema sõnade tõesust,“ sõnas vandeadvokaat Paul Keres.

„Mul on hea meel, et ligi poolteist aastat teadmatust ja justkui lõputut ootust hakkab läbi saama. Kuna tean, et ma ei ole tahtlikult midagi keelatut tarvitanud ning olen rahvusvaheliselt tunnustatud ekspertide abil kogunud kõikvõimalikku teavet ja teostanud erinevaid analüüse, soovisin kindlasti arbitraaži ees ütlusi anda füüsilisel istungil. Olen sattunud väga ebameeldivasse olukorda, aga mul ei ole midagi karta ega varjata. Olen teinud kõikvõimaliku, et oma süütust tõendada,“ sõnas 36aastane Heiki Nabi.