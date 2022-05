KINDEL! Haalandi tulevik on selge, nädala jooksul tuleb ametlik teade

Saksamaa kohalikud allikad on The Athleticule teada andnud, et Haaland on Cityga käed löönud ja peaks nädala jooksul avalikuks saama. Haaland oli tänavu niivõrd kuum nimi oma suvise akna väljaostuklausli tõttu, milleks on 75 miljonit eurot. City jõudis Haalandiga esialgse kokkuleppeni juba aprillis ja nüüdseks on asjad omavahel klappima saanud ka klubid.