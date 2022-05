Klopp vahetas oma vana Opeli enam kui kümme korda kallima iluduse vastu

Nimelt on Kloppi nähtud Bentley GT Continentali roolis ehk hinnavahe sakslase eelmise sõiduriistaga on märgatav: antud mudeli eest tuleb Briti saartel välja käia 175 000 eurot.

Samas ei saa väita, nagu näidanuks Kloppi Opeli-armastus seda, et tegemist oleks erilise ihnuskoiga. Asi oli hoopis selles, et alates 2012. aastast oli ta Opeli saadikuks, osaledes Saksmaa autotootja kümnetes reklaamides ja turundusüritustel. Ta uuendas Opeliga lepingut 2017. aastal, kuid ju siis tahtis nüüd natuke vaheldust, et endale Bentley hankis. Seejuures tasub märkimist, et kuigi Briti algupäraga, kuulub Bentley bränd nüüdseks Volkswageni kontserni alla ehk teatud moel toetab Klopp jätkuvalt sünnimaa autotööstust.