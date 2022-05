MUNADEGA MEESKOND: kuidas sündis Eesti spordiskeene kõige jõulisema sõnumiga logo?

Tõepoolest, rahvaliigas mängiva JK Karskluse (just nimelt Karskluse, mitte Karskuse) kollase põhjaga vapil uhkeldab must õllepudel, millel küljes demostratiivselt puusas olevad käed, püstine saba, rangis jalad ning jalgade vahel rippuvad munandid. Pole vist patt väita, et tegemist on Eesti spordivõistkonade kõige jõulisema logoga.