VÕIMAS! Etapi kolmandana lõpetanud Rein Taaramäe kerkis Itaalia velotuuril kolmandaks ka üldarvestuses

Juba enne etapi algust oli selge, et ees on ootamas rohkelt äraminekukatseid ja kohe läkski paugutamiseks. Kui sõidetud oli napilt 20 minutit, pääsesid peagrupist pakku Taaramäe, Valerio Conti (Astana Qazaqstan), Lennard Kämna (Bora-hansgrohe), Davide Villella (Cofidis), Gijs Leemreize (Jumbo-Visma), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl) ja Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo). Sõit oli küll noor, kuid et esindatud olid suured tiimid ja kõvad mägedemehed, võis arvata, et meeste üritus on tõsine.