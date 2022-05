„KOLMAS POOLAEG“ | Marko Kristal Levadiaga liitunud 14aastasest pojast: tal on kasulik mõista, milline on profimängija elu

Kuigi Marko Kristal ei ole enam Premium liiga jälgijate jaoks iganädalaselt orbiidil, siis ei tähenda see sugugi seda, et Kristali nimi oleks jalgpallist kadunud. Kaugeltki mitte – aina tõsisemalt rühib tippseltskonna suunas tema poeg Patrik ja Marko ise on leidnud endale südamelähedase ja huvitava projekti Tabasalus.