Kalev/Cramo pani pärnakad ka teises mängus oma pilli järgi tantsima

Viimasel perioodil rullus mäng sarnase stsenaariumi järgi. Kalev hoidis kätte võidetud edu pidevalt kümnest punktist üleval pool ja kui pärnakad ka said 2:39 enne normaalaja lõppu vahe miinus kaheksa peale 81 : 93, siis murrangut see ei tähistanud. Mängu viimased korvid tulid ikkagi Cramolt ja lõpusireeni kõlades ilutsesid tablool nende võidunumbrid 99 : 84 .

Kregor Hermet tõdes mängujärgses intervjuus Inspira telekanalile, et kohtumise murdepunktiks ja edu võtmeks oli see, et pärnakate minispurtide aja ei kaotanud Kalevi mehed pead ja neil olid vastused olemas. Ta lisas, et Pärnu mäng oli võrreldes esimese kohtumisega märksa agressiivsem, kuid Kalevi trumbiks oli mitmekesine rünnak.