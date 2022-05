Taaramäe lootis Girol korrata mulluse Vuelta trikki

„Olen selleks Giro d'Italiaks hästi valmistunud ja see etapp oli suurepärane võimalus jooksikute sekka kuulumiseks,“ kommenteeris Taaramäe oma klubi kodulehe vahendusel. „Unistasin, et kordan oma mullust Hispaania veotuuri trikki (seal õnnestus tal kolmas etapp võita – toim) ning kolmanda kohaga jõudsin sellele ka üsna lähedale.

Poodiumil lõpetasin ma aga üksnes tänu oma kogemustele, sest keha ei tahtnud minuga sugugi koostööd teha. Ma ei tundnud end kuigi hästi ja mul oli raske hetk, kui juan Pedro Lopez ja Lennard Kämna kiirendasid. Kuid ma teadsin, et nii pikal tõusul on võimalik hoog uuesti üles leida, nii et ma ei paanitsenud. Ka teised jälitajad sõitsid piiri peal, kuid mina suutsin oma rütmi säilitada kuni mäe tipuni. Andsin endast parima ja lootsin, et Lopez ja Kämna hakkavad üksteisele otsa vahtima, kuid nad tegid kuni lõpuni kooostööd.“