AJASTU LÕPP: virtuaalse jalgpalli maailm pöördub pea peale

Põhjus pole ainult rahas. Osapooled pidasid kuudepikkuseid intensiivseid läbirääkimisi, aga ei jõudnud keskpõrandale kokku. EA nõudis, et eksklusiivsus FIFA nimele jääb jätkuvalt neile, FIFA nõudis senise 150 miljoni USA dollari asemel aastas 300 miljonit, aga ei soovinud kiirelt muutuvas digimaailmas enam nii jäikasid diile teha, kirjutab New York Times.

See tähendab, et planeedi üks kuulsamaid videomänge hakkab edaspidi kandma FIFA (pluss vastav aastaarv) asemel nime EA Sports FC. Õigemini praegune koostöö kestab veel järgmisel suvel toimuva naiste MMi lõpuni, nii et vähemalt ühe uue FIFA mängu EA veel toodab.

Juba vanarahvas ütles, et nimi ei riku meest. Sama peaks olema ka EA videomänguga, sest neil on suurema osa maailma kuulsamate klubide ja tugevamate liigadega eraldi kokkulepped, nii et paljud tuttavad logod ja nimed jäävad alles. Teisalt on selge, et EA näppude vahelt kaob kõik, mida kontrollib FIFA ehk peamiselt MM.

Kahtlemata võivad pooled senise koostööga rahule jääda. EA tegi FIFA videomängude valdkonnas maailmakuulsaks ning mängu erinevaid versioone on viimase 20 aasta jooksul ostetud enam kui 20 miljardi USA dollari eest.

FIFA ei jää mõistagi käed rüpes vaatama, kuidas EA uue nimega hakkama saab, vaid lubas aastal 2024 paisata müüki konkureeriva mängu. „Võin teile kinnitada, et ainus mäng, mis kannab FIFA nime, on saadaolevatest parim,“ lubas FIFA president Gianni Infantino. „FIFA on ainuke globaalne ja originaalne nimi.“