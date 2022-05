KUMMALINE PERE: viiendik jalgpalliliidu liikmetest tegutseb muude spordialadega või on tühjad kestad

Pohlaku personaalküsimus pakub kriitikutele ilmselt kõige rohkem huvi, nii et alustame sellest. Alaliidu pikaaegse presidendiga käib kaasas jutt, et sisuliselt kogu Eesti jalgpall on tema käpa all. Seda on keeruline tõestada või ümber lükata, aga vaatame, mida kõnelevad faktid. Pohlak kuulub 120 liikmest nelja juhatusse, need on Eesti leegionäride jalgpalliklubi, jalgpalliklubi Püsivus Kohila, Saaremaa jalgpalliklubi ja Saaremaa jalgpalli liit.

Viimane on asutatud aastal 2011 Saaremaa jalgpalli koordineerimiseks ning selle ainuke juhatuse liige on Pohlak. Saaremaa JK ja Kohila Püsivus ei ole spordiregistri andmetel enam tegutsevad üksused. Tõsi, Kohila Püsivuse nimelised jalgpallivõistkonnad mängivad meistrivõistlustel, kuid neid haldab teine juriidiline keha (MTÜ Kohila Jalgpallikool). Omaette huvitav üksus on Eesti leegionäride jalgpalliklubi, mille aadress ja kontaktandmed on EJLiga samad ning mille tegevusalaks on märgitud väljaspool Eestit treenivate eesti jalgpallurite esindamine EJLis. Juhatuses on lisaks Pohlakule EJLi peadirektor Tõnu Sirel.

Mida on Pohlakul öelda kriitikutele, kes juhivad tähelepanu, et tema ideedele on üldkogul erinevate sidemete kaudu automaatselt tagatud 14 toetushäält? Miks jalgpalliliit ei viska välja mitteaktiivseid liikmeid ega neid, kes tegelevad hoopis muude spordialadega? Miks on Floral ainsa Premium liiga klubina kolm erinevat juriidilist keha?