Tehnikaülikooli ja Selveri võrkpallimeeskonnad ühinevad

Soov on luua tugev klubipüramiid, mille osaks on ka Balti liigas osalev naiskond ning esiliiga meeskond, mis hakkab kasvatama mängijaid esindusmeeskonnale

Tallinna Selver on aastate jooksul olnud edukaim noorte võrkpalliklubi Eestis ning klubi esindusmeeskond on sellel sajandil tulnud üheksa korda Eesti meistriks, seitse korda Eesti karikavõitjaks ning samuti seitse korda Balti liiga võitjaks.

Klubi nimitoetaja on aastast 2005 olnud AS Selver. „Pikaaegne koostöö regiooni suurima võrkpalliklubiga on olnud vastastikku edukas ning meil on hea meel, et ühes tehnikaülikooliga saame jätkuvalt panustada klubi arengusse ja siduda veelgi rohkem pealinna võrkpallikogukonda“ ütles Selveri juhatuse liige Kristi Lomp.