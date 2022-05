NAGU VANAL HEAL AJAL? Korvpalli meistriliigas terendab Tartu ja Kalevi finaal

Varrak küll ütles, et neil oli Hugginsi pidurdamiseks plaan olemas, aga 32 punkti oli siiski ebameeldiv üllatus. „Esimeses mängus meil see plaan toimis. Ta viskas küll 13 punkti, aga visketabavus oli 30 juures. Neljandal veerandil pani kaks valusat kolmest üle käe, aga saime temaga hästi hakkama. Ju siis on tema ka teinud teatud korrektuurid ja see oli meile väike üllatus, et ta nii palju viskas. Ma arvan, et meil on [tema pidurdamiseks] mees olemas, aga see lööks meie tavapärase rotatsiooni sassi. Meil on nüüd 24 tundi aega mõelda ja siis 24 tundi pärast seda mänguni. Vaatame rahulikult mängu üle – homme õhtul on trenn ja ülehomme mäng. Vaatame üle ja siis teeme omakeskis otsused,” kommenteeris Varrak.