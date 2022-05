Väravamasinaks muundunud De Bruyne viis Guardiola vasikavaimustusse: „Pidurdamatu, briljantne, vinge, silmapaistev, täiuslik!“

Belglane tegi otsa lahti juba 7. minutil ja kuigi neli minutit hiljem tema kaasmaalane Leander Dendoncker viigistas, panid City ja De Bruyne sama hooga edasi: 16. minutil tegi Manchesteri mängujuht seisuks 2 : 1, 24. minutil 3 : 1 ja 60. minutil 4 : 1. City viienda värava löömise au jäi 84. minutil Raheem Sterlingule.

Kuna hijuti sai teatavaks, et City ründemasinat saabub uuel hooajal täiendama Erling Braut Haaland, saatis De Bruyne norrakale kohe ka väikese tervituse, kui imiteeris kaabutriki vormistamise järel Haalandi kuulsat mediteerimis-tähistust. Matši järel antud intervjuus De Bruyne sellel pikemalt ei peatunud, kuid tõdes, et mäng õnnestus väga hästi: nii meeskonnal kui ka tal endal.

„Alati kui me mängime, peame me mängima oma mängu. Seda tegime Wolverhamptoni vastu ja peame tegema ka alles jäänud mängudes,“ lisas De Bruyne, kes on nüüd löönud liigas 15 väravat, millega tõusis väravaküttide edetabelis neljandale kohale.

City peatreener Pep Guardiola ei olnud aga kiitusega kitsi, kui De Bruyne esitust kommenteerima asus.

„Pidurdamatu, briljantne, vinge, silmapaistev, täiuslik,“ kiitis Guardiola.

Ta jätkas: „Kevin on alati suutnud luua erakordseid asju. Ta on alati olnud helde söötja, kuid ta peab ka ise väravaid lööma ning tänavune hooaeg on selles suhtes olnud kõige viljakama alates ajast, kui oleme koos töötanud. Oleme talle alati rääkinud, et ta peab olema rohkem ka karistusalas ja karistusalale lähemal ja sel hooajal on ta teinud seda üha paremini ja paremini.