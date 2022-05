Vend Ragnariga samale pulgale tõusud Diana Klavan: eestlasena Soome meistriks tulla on kirjeldamatu kogemus!

Kui selle kevadeni võis Klavanite spordidünastias ainsana välisriigis võidetud meistritiitliga uhkeldada perepoeg Ragnar, siis nüüdsest on tema nooremal õel Dianal vastus varrukast võtta, kui jalgpallur Raku oma 2009. aasta Hollandi tiitliga eputama kipub. Nimelt krooniti Diana TPSi koosseisus tänavuseks Soome naiste saalihokimeistriks ja kui lisada siia tõsiasi, et koduseid meistritiitleid on tal kaks venna ühe vastu, kuulub õe ja venna vahelises sõbralikus tögamises jäme ots juba talle. „Ei ole talle seda veel nina peale visanud,“ kinnitab Diana siiski naerdes.