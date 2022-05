Venemaa tolmu jalgadelt pühkinud Robert Rooba kolib tagasi Soome

Rooba tunnistas, et tal on Jyväskyla linnaga eriline suhe. „Viis aastat on inimese elus ja eriti hokimängija karjääris pikk aeg. Seetõttu saan rääkida Jyväskyläst kui oma teisest kodust, kuhu on tore tagasi pöörduda. Olen alati olnud tänulik selle eest, kuidas mind Jyväskylässe tulles vastu võeti,“ lausus Rooba. „Viimased aastad on JYP-ile olnud rasked, kuid siiski on toetajad suutnud meeskonda julgustada. Mul on kindel usk, et „kelk“ hakkab pöörduma ja oleme millegi suure lävel. Ma tahan, et kõik läheksid sellele teekonnale koos meiega.“