SUUR MUUTUS: maailma parimate treeningpäevikuid analüüsinud Rene Zahkna rassib koondisest eraldi

Eraldumise põhjuseks pole konflikt, vaid ta oli säärast plaani haudunud juba mitu aastat. „Mind on noorest saati huvitanud, miks mida teeme. Sellest aru saamine andis mulle selgelt motivatsiooni juurde,“ alustab Zahkna selgitamist lapsepõlvest.

„Sellest tulenevalt olen kogu karjääri vältel lisaks uurinud, kuidas trenni tehakse ja mille pealt paremaks minnakse. Eelmisel aastal hakkasin hästi intensiivselt uurima, kuidas treenivad norralased, rootslased ja prantslased. Oli üllatav, et kogu informatsioon on internetis olemas. Teadustöid tehakse üpris avatud kaartidega, eriti Skandinaavias.“

Nii on Zahkna analüüsinud näiteks Norra suusakuninganna Marit Björgeni ja Prantsuse laskesuusakuninga Martin Fourcade'i treeningpäevikuid (kel huvi, siis need leiab vastavalt siit ja siit) ning Norra murdmaa- ja laskesuusatamise olümpiamedalistide edu valemeid. Ta suhtleb aktiivselt välismaa laskesuusatajatega ning päris Norra meetodite kohta ka seal treenivalt kahevõistlejalt Kristjan Ilveselt ning suusatajalt Alvar Johannes Alevilt.