LOEME RAHA! Kes on need kolm sportlast, kes pistsid mullu taskusse rohkem kui sada miljonit eurot?

Kui eelmises tabelis oli kõige tublim teenija Iiri vabavõitleja Conor McGregor, kes pistis toona taskusse ligi 150 miljonit eurot, siis aasta hiljem ei mahu ta enam isegi mitte esikümnesse. Nüüd on jäme ots taaskord jalgpalliikoonide Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo käes, kelle vahele on suutnud end pressida kossustaar LeBron James.

Ent nagu märgitud, on palk vaid üks osa sportlaste sissetulekust: näiteks Messil oli palgaks 52,74 miljonit eurot, samas kui ülejäänu tuli erinevatelt sponsoritelt ja koostööpartneritelt. Et 34aastane argentiinlane jätkab usinalt vanaduspäevade kindlustamist, näitab ka see, et hiljuti lõi ta käed Saudi Araabiaga, et asuda selle vastuolulise mainega naftariigi turismisaadikuks. Näiteks Ronaldo oli mullu sellest koostööpakkumisest keeldunud.